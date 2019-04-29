«إمباور» تدعم قطاع الضيافة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، دعم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، لقطاع الضيافة في إمارة دبي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات نمواً في الإمارة، حيث يساعد نظام تبريد المناطق المنشآت الفندقية على تقليل البصمة الكربونية ويدعم النظام الإلكتروني الذي تتبعه المنشآت الفندقية في دبي لاحتساب البصمة الكربونية، ما يدعم من رؤية الحكومة للوصول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد معرض سوق السفر العربي.

وأضاف بن شعفار: كانت «إمباور» قد أعلنت في شهر يناير 2019، أنها تزود خدمات تبريد المناطق إلى 17% من الفنادق التي تقع في إمارة دبي منها أطول فنادق العالم، مثل فندق «جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي»، و«برج العرب» و«أبراج الإمارات جميرا»، التي تم إدراجها في موقع وورلد أطلس.كوم، من أطول الفنادق في العالم، بجانب معالم سياحية بارزة من بينها مجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة جميرا، إلى جانب فندق أتلانتيس دبي، الذي يقع في جزيرة جميرا، أكبر الجزر الاصطناعية في العالم، والذي يصنف الثالث بين فنادق الإمارات ضمن قائمة الأكثر فخامة في العالم، وذلك بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.