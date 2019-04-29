«دبي التجاري العالمي» أفضل مركز معارض في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

فاز مركز دبي التجاري العالمي بجائزة مركز المعارض والمؤتمرات الرائد في الشرق الأوسط عام 2019، ضمن جوائز السفر العالمية. وتعكس هذه الجائزة السنوية المرموقة سُمعة مركز دبي التجاري العالمي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

ويُعدّ حفل جوائز السفر العالمية التي تحتفل بعامها الـ 26، معياراً للتميّز في صناعة السياحة والسفر والضيافة، ويشهد تكريم المتميّزين في مختلف المجالات.

وقال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «لمن دواعي سرورنا أن نفوز بهذه الجائزة المهمة للعام الثالث على التوالي، وهي تأتي تقديراً لجهودنا في استضافة صنّاع القرار في الفعاليات العالمية الضخمة التي تُقام على أرض مركز دبي التجاري العالمي، وكذلك لدورنا في بناء جسور التواصل وتبادل الخبرة والمعرفة بين المختصين والتجار في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا».

وأضاف: «بصفتنا منصة الأعمال الأكثر ديناميكية في المنطقة، فسوف نواصل تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية تتمتع ببنية تحتية متطورة تناسب استضافة جميع الفعاليات». ويحظى مركز دبي التجاري العالمي بموقع متميّز في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ويضطلع بدور رئيسي في إقامة أكبر وأهم الفعاليات العالمية.