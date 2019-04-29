أبوظبي مقراً لأول مقاصة مدفوعات عربية 2020

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلن الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العـام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، عن اختيار أبوظبي لتكون مقراً لمقاصة المدفوعات العربية التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وقال الحميدي إن الصندوق قطع شوطاً كبيراً في تأسيس مقاصة تسوية المدفوعات العربية، مشيراً إلى أن اختيار أبوظبي لتكون مقراً لها جاء بسبب الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم الصندوق العربي ومبادراته.

وذكر أن المقاصة عبارة عن كيان يتبع صندوق النقد العربي يتولى مهام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، مشيراً إلى أن المقاصة ستقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية العربية وتعزيز الاستثمارات والتحويلات المالية بين الدول العربية.

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