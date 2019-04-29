11% زيادة سعر البنزين في مايو

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة، تسعيرة الوقود لشهر مايو المقبل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 98 (ممتاز) إلى 2.48 درهم لشهر مايو، مقابل 2.23 درهم لشهر أبريل الجاري، بزيادة قدرها 25 فلساً بنمو 11.2%، كما ارتفع سعر لتر البنزين 95 خصوصي إلى 2.34 درهم، مقابل 2.11 درهم، بزيادة 23 فلساً بنمو 11%، وارتفع سعر لتر الديزل من 2.49 درهم، إلى 2.53 درهم، بزيادة قدرها 4 فلوس، بنمو 1.6%.

وسجلت أسعار الوقود خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، ارتفاعاً وصل في سعر لتر البنزين ممتاز 53 فلساً، وخصوصي 50 فلساً، والديزل 25 فلساً، مقارنة بتسعيرة شهر فبراير الماضي، والتي كانت أقل تسعيرة للوقود على مدار 17 شهراً، حيث سجلت الأسعار حينذاك 2.01 درهم للتر البنزين 98 (سوبر)، و1.90 درهم للتر البنزين 95 (خصوصي)، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول عالمياً.