استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة بالمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

توقّع خميس بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، أن يشهد قطاع النفط والغاز في المنطقة، وخاصة قطاع النفط البحري، مزيداً من النمو في السنوات المقبلة.

ووفقاً للتقارير من المتوقّع ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2019-2023 والذي سيشهد استثمارات في كل من الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتطوير الطاقة المتجددة.

مؤتمر دولي

وأضاف خميس بوعميم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي لتنمية المناطق البحرية الذي جرى تنظيمه أمس في فندق جميرا أبراج الاتحاد أبوظبي، أن عمليات التنقيب عن النفط في الخارج تعد جزءاً مهماً من الاقتصاد الإقليمي، وقد عادت العديد من المشروعات التي تم تعليقها إلى العمل بعد الطلب في الأسواق.

وأكد بوعميم أن القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيساً في التنمية الخارجية في المنطقة، كما أنه يتحـــول من خلال اعتماد نظام بيئي أكثر تعاوناً وتقنيات مبتكرة لتعزيز العمليات على كل المستويات.

واستضاف المؤتمر العديد من حلقات النقاش والدورات الاستثنائية والدورات الفنية لاستكشاف الفرص والتحديات في الصناعة النفطية البحرية، مع التركيز على السيناريو الاقتصادي الحالي وتذبذب الطلب والكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية ودور مصادر الطاقة المتجددة والاتجاهات التكنولوجية.