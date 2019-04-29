«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق بدبي الخميس

المصدر: دبي - البيان

تعود فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بدورتها السادسة في الفترة من الخميس 2 مايو وحتى السبت 4 مايو لتقدّم عروضاً ترويجية وصفقات مدهشة مع تخفيضات تصل لغاية 90%.

وستشهد هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مشاركة أكثر من 400 علامة تجارية من عالم الأزياء والتجميل والذهب والمجوهرات، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات الكبرى التي يقدمها أكثر من 1.500 محل تجاري في شتّى أنحاء المدينة قبيل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

ويقدّم راعي الفعالية «راك بنك» الفرصة للمتسوقين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان الشخصية وبطاقات الخصم المباشر ماستركارد من راك بنك خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» للفوز بالاسترداد النقدي، حيث سيدخل أي شخص ينفق 250 درهماً أو أكثر في السحب الذي سيشهد اختيار 10 فائزين يومياً، وسيحصل كل فائز على مبلغ 1000 درهم ليكون مجموع الجوائز عند انتهاء فترة التخفيضات الكبرى 30 ألف درهم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: نحن سعداء بالإعلان عن النسخة السادسة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» ضمن فعّاليات التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي لشهر مايو.

إذ يعد نجاح هذه المبادرة وشعبيتها المتزايدة نتيجة للعروض الترويجية الكبيرة التي يقدّمها شركاؤنا من قطاع التجزئة، الأمر الذي يمنح سكّان دبي من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى زوّارها الفرصة للاستفادة من عروض كبيرة على أحدث صيحات الموضة والأجهزة الكهربائية.

كما يسرنا الترحيب بالراعي الرئيسي للمبادرة «راك بنك»، والذي سيمنح المتسوقين أسباباً أكثر للتسوّق خلال فترة المبادرة. ونحن بدورنا ندعو المتسوقين لزيارة مراكز التسوّق خلال عطلة نهاية الأسبوع للاستفادة من هذه التخفيضات الكبيرة وفرصة الفوز بمبالغ نقدية.