مسلم بن حم يفتتح هوم رويال هايبر ماركت في العين

المصدر: العين- البيان

افتتح الشيخ مسلم سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، هوم رويال هايبر ماركت، بمنطقة فلج هزاع في مدينة العين. حضر الافتتاح، الشيخ مبارك مسلم بن حم، سهيل الساعدي، أحمد المرزوقي، ولفيف من رجال الأعمال من مدينة العين.

ويمتدّ الفرع الجديد على مساحة كبيرة، تتجاوز 4000 متر مربّع، موزعة على 3 طوابق. ويتميز الفرع بتصميم مميز، يسهّل على الزائر التنقل بين الأجنحة والأقسام المختلفة، التي تعرض للعين منتجات متنوعة، منها كل شيء من المواد الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات الطازجة والمخابز والإلكترونيات والأجهزة الرياضية والأجهزة المعلوماتية، ومنتجات الصحة والجمال، والملابس والأحذية والأكسسوارات والمستلزمات المنزلية، إلى جانب منتجات فاطمة هايبر ماركت الخاصة.