«إلينغتون» تطلق مبيعات «ويلتون بارك ريزيدنسز»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إلينغتون، شركة التطوير العقاري بدبي إطلاق مبيعات مشروعها السكني الجديد ويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. وكانت إلينغتون قد احتفلت مؤخراً بوضع أساسات المشروع الجديد، لتضمن للمستثمرين تسليم وحداته وفق الخطة الزمنية المحددة، وذلك من خلال التعاون مع نخبة من أكبر المقاولين.

ويطل مشروع ويلتون بارك ريزيدنسز على الحدائق الطبيعية، ويتألف من طابق لردهة الاستقبال، وطابقين لمواقف السيارات، و12 طابقاً للشقق السكنية، وتم طرح 320 وحدة سكنية للبيع ضمن المشروع، تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين، مع خطط سداد تنافسية.

وقال روبرت بوث، العضو المنتدب للشركة : بدأنا فعلياً بتنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروع بهدف تسليم وحداته وفق الخطة الزمنية المحددة».