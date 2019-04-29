5 ابتكارات تفوز بجائزة دائرة الميناء والجمارك في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة الميناء والجمارك، بالتعاون مع مركز جامعة عجمان للابتكار مبادرة تنافسية للمبتكرين ورواد الأعمال والموهوبين لتقديم أفضل ابتكار جمركي للدائرة باستخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحسين الأداء أو زيادة الحس الأمني والإيرادات.

وكرّم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بالمسابقة، حيث حل بالمركز الأول سلطان بن بدر عن مشروعه «المفتش الآلي»، وهو روبوت يقدم العديد من الخدمات بما في ذلك فحص الأمتعة وتفكيكها، وفي حالة عدم القدرة على فتح الأمتعة يقوم الروبوت بفحصها، وتم تزويده بتجهيزات يستطيع من خلالها المرور داخل الحاوية دون الحاجة إلى تنزيل البضائع منها، كما أنه يقوم بجميع هذه المهام عن بعد دون تدخل بشري.

وفازت بالمركز الثاني ساروش خالد عن مشروعها «RAPICS» وهو تطبيق ذكي للهواتف، يمكّن الموظفين في الميناء من التواصل وتبادل المعلومات.

وكان المركز الثالث من نصيب ريم المرزوقي عن مشروعها «جهاز لفحص والكشف عن المنتجات المقلدة»، حيث يمكن لهذا الجهاز التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة دون الحاجة إلى معالجة المواد المختبرة عن طريق مطابقة الخصائص الكيميائية للمنتجات بين المنتج الأصلي والمقلد.

وحصل على المركز الرابع الفريق المؤلف من المهندس يعقوب آل علي، ونورة الكتبي، وعائشة آل علي، عن مشروعهم «جهاز لقياس درجة حرارة ورطوبة الحاوية» وهو جهاز مبتكر يستخدم لمراقبة درجة حرارة ورطوبة حاويات الشحن قبل فتح الحاوية، ويمكن تطوير الجهاز لقياس نسبة الإشعاعات المنبعثة من الحاوية .

وحل المهندس وسام شهيب، وسيف حسين، وعلي محمد رضا، بالمركز الخامس عن مشروعهم «الفحص الأمني باستخدام (HIS)» وهو ابتكار لتسريع عملية الفحص الأمني في الجمارك بطريقة أكثر فاعلية.