قرينة حاكم عجمان تفتتح معرض «صنع بيدي»

المصدر: عجمان - البيان

أشادت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين، بالدور الهام الذي يقوم به مجلس سيدات أعمال عجمان في تنمية مهارات وقدرات المرأة لتكون لاعباً رئيساً في دعم أسرتها ومجتمعها ورافداً للاقتصاد الوطني.

وثمنت الدور الريادي للقيادة الرشيدة في توفير الدعم اللازم لسيدات الأعمال وتمكينهن من تطوير أعمالهن واستدامتها، ويحظى المجلس برعاية ودعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان انطلاقاً من إيمانه بأهمية الأدوار التي تقع على عاتقها وأنها شريك الرجل في تحمل المسؤولية الأسرية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال افتتاحها فعاليات معرض «صنع بيدي» الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال عجمان بغرفة تجارة وصناعة عجمان في قاعة الإمارات للضيافة ـ الجرف، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان وعدد من أعضاء مجلس سيدات أعمال عجمان.

وتفقدت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، الأجنحة المشاركة والمنتجات المعروضة، وأبدت إعجابها بمستوى الجودة التي تؤكد أن سيدات الأعمال الإماراتيات أصبحن نموذجاً متميزاً في ريادة الأعمال، مشيرة إلى أهمية المعرض ودوره في الربط بين الموردين وسيدات الأعمال.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي أن المجلس حريص على تنظيم معارض متخصصة توفر منصة لاستعراض منتجات سيدات الأعمال وتعزز من تبادل الخبرات والشراكات بين الجهات العارضة.

وأشادت بالدعم اللامحدود والمباشر من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان وحرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تذليل كافة المعوقات لسيدات الأعمال وتأكيد استدامة مشاريعهن كما ثمنت جهود غرفة عجمان في دعم مشاريع سيدات الأعمال والارتقاء بهن وتوفير فرص الدعم لذلك.

وأكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال زيارته للمعرض أهميته في فتح قنوات تسويق مباشرة بين سيدات الأعمال عضوات المجلس والمجتمع المحلي لتحفيزهن واستدامة مشاريعهن.

وعلى هامش فعاليات اليوم الأول وقع مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم مع جمعية أسواق عجمان التعاونية، حيث وقعها من جانب المجلس الدكتورة آمنة خليفة ومن جانب الجمعية، سامي شعبان المدير العام.

حضر توقيع مذكرة التفاهم سالم السويدي وسلطان المناعي مدير التسويق بالجمعية، ونصت المذكرة على إتاحة الفرصة لمشاركة مبادرة «رفوف» في جمعية أسواق عجمان التعاونية وتوفير مساحات عرض لمنتجات سيدات الأعمال من عضوات المجلس في فروع الجمعية.