«دانوب العقارية» تنجز مشروعي «ستارز ووجلامز» بقيمة 570 مليونا

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة دانوب العقارية أمس بإنجاز أكثر من 880 وحدة سكنية في إطار مشروعيها «ستارز وجلامز» وذلك بقيمة 570 مليون درهم. والمشروعان هما الخامس والسادس للدانوب، حيث يضم مشروع ستارز 454 وحدة وجلامز 426 وحدة بمنطقة الفرجان، وتم إطلاق المشروعين في 2016 وجرى إنجازهما في وقت قياسي. وبإنجاز المشروعين تكمل دانوب العقارية 6 مشاريع بقيمة 1.69 مليار درهم، في غضون 5 سنوات، وهي جزء من محفظتها البالغة 5019 وحدة سكنية بقيمة 3.82 مليارات درهم.

وشهد العام 2018 أفضل أداء للشركة حيث حققت قفزة بلغت 78.5% في عدد الوحدات السكنية، بلغت مبيعات الشركة 1869 وحدة سكنية، ومن بين إجمالي عدد العقارات المباعة من قبل الدانوب هناك 89 عقاراً جاهزاً للانتقال اليه. وزادت قيمة المبيعات بنسبة 19.26% لتبلغ 978 مليون درهم العام الماضي، مقارنة بقيمة المبيعات البالغة 1047 وحدة بقيمة 820 مليون درهم في 2017.