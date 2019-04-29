الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يزور هيئة التنافسية والإحصاء

المصدر: دبي- البيان

استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الأمين العام لعدد من الجهات الحكومية في الدولة.

وأشاد بولوليكاشفيلي خلال لقائه عبدالله لوتاه مدير عام هيئة التنافسية والإحصاء، بالجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير أحدث البيانات والإحصاءات، ورصد أداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأثنى المسؤول الأممي على العروض التي قدمها فريق الهيئة، مؤكداً ضرورة توسيع قنوات التواصل ما بين الهيئة ومنظمة السياحة العالمية لما فيه صالح الطرفين.

وقدم فريق عمل الهيئة ملفاً حول أهم المشاريع والمنتجات المعرفية، التي تنفذها الهيئة في مجال السياحة، بالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية في الدولة، كما تم تبادل وجهات النظر حول كيفية استشراف المستقبل.