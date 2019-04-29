«الاتحاد للائتمان» عضو مراقب في «بيرن» العالمي

المصدر: دبي - البيان

انضمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، كعضو مراقب في اتحاد بيرن، وهو اتحاد عالمي يمثل صناعة ائتمان الصادرات العالمية وتأمين الاستثمار.

وتتيح العضوية التي جاءت عبر التصويت، للشركة الوفاء بالتزامها لمساعدة الشركات الإماراتية على تحقيق النمو والوصول إلى الأسواق العالمية وهو ما يدعم استراتيجية التنويع غير النفطية للدولة.ومن المنتظر أن تساهم الشركة في اجتماعات ومبادرات اتحاد بيرن بالإضافة إلى المشاركة في اللجان الدائمة التي تمثل مجالات تخصص مختلفة في صناعة حماية الائتمان.

وتعتبر الشراكة مع اتحاد بيرن خطوة مهمة، حيث إنها تمكّن الشركة من الوصول إلى شبكة واسعة من وكالات ائتمان الصادرات الرسمية المدعومة من الحكومات والمؤسسات المالية متعددة الأطراف وشركات حماية الائتمان الخاصة من 73 دولة حول العالم.

في عام 2018، وفر أعضاء اتحاد بيرن حماية بمبلغ 2.5 تريليون دولار ضد مخاطر عدم الدفع للمؤسسات المصرفية والمصدرين والمستثمرين، أي ما يعادل 13% من إجمالي تجارة البضائع عبر الحدود.

وقال المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات: « تسعى الشركة إلى تزويد الشركات في الإمارات بالحلول التي تلبي أهداف نموها محلياً وعالمياً من خلال بناء منصة واسعة من الشراكات الاستراتيجية وتعد شراكتنا مع اتحاد بيرن إنجازاً مهماً لأنه سيساعد على دعم المصدرين في الإمارات والشركات للاستفادة من الفرص المتاحة، وبالتالي وضعهم على الخريطة العالمية».

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في الاتحاد لائتمان الصادرات: «اتحاد بيرن يعد منصة رائعة بالنسبة لنا سنتمكن من خلالها من المشاركة في الحوارات العالمية والتعاون مع الشركاء الآخرين للحصول على رؤية أعمق حول صناعة التأمين التي ستتيح لنا تعزيز نمو الشركات الإماراتية».

وقالت بياتريس ريجيرو، رئيس اتحاد بيرن: «يمثل أعضاء اتحاد بيرن الغالبية العظمى من شركات ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمار في جميع أنحاء العالم، ويقدمون معاً الدعم لأكثر من 13٪ من الصادرات عبر الحدود».

وقال فينسو ديفيد، الأمين العام لاتحاد بيرن، إن المشاركة الفعّالة من الاتحاد لائتمان الصادرات في اتحاد بيرن ستفيد أعضاء الاتحاد والقطاع .