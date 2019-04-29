28 مليوناً أرباح شركة سوق دبي المالي الفصلية

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة سوق دبي المالي، 28.1 مليون درهم أرباحاً صافيةً للربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 43% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018 والبالغة 48.9 مليون درهم.

وانخفضت إجمالي إيرادات الشركة 21% إلى 77.9 مليون درهم، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 99.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018. وتوزعت الإيرادات بواقع 39.5 مليون درهم من العمليات التشغيلية و38.4 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت نفقات التشغيل 49.8 مليون درهم مقابل 50.2 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018.

41.4 %

وانخفضت قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 41.4% إلى 11.9 مليار درهم مقابل 20.4 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2018.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي: «أظهر أداء السوق تحسناً نسبياً خلال الربع الأول من 2019 قياساً إلى مستويات نهاية العام 2018، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.15%، وزادت القيمة السوقية بنسبة 2% إلى 350 مليار درهم بنهاية مارس، لتربح قرابة السبعة مليارات درهم، كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من غير مواطني الإمارات صافي شراء بقيمة 680 مليون درهم، كما بلغ صافي الشراء المؤسسي 500 مليون درهم».

وأضاف: «اجتذب السوق 654 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول من 2019، من بينهم 64 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 843,778 مستثمراً، وقد حافظ المؤشر العام للسوق على قوة الدفع خلال الفترة الماضية ليسجل نمواً نسبته 11% حتى تاريخه، ونحن نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل محافظة الاقتصاد الوطني على حيويته ومعدلات نموه الجيدة، وكذلك تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية وجاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها».

خطوات تطويرية

وتابع: «شهد الربع الأول تنفيذ المزيد من الخطوات التطويرية والمبادرات الرامية إلى تعزيز بنية السوق وتنويع منتجاته وخدماته، وذلك في إطار استراتيجية السوق 2021.

وتزامناً مع احتفالنا بمرور 19 عاماً على تأسيس السوق، تم إطلاق الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول، حيث تم إنجاز ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويتفرع منها شركتان هما: شركة دبي للإيداع، وشركة دبي للمقاصة».

الآليات الجديدة

وقال: «عمل السوق في الفترة الماضية على استحداث العديد من الخدمات والآليات الجديدة التي تُمكن المتعاملين في السوق من إنجاز أنشطتهم على أفضل نحو ممكن ومنها خدمة آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، وقد اكتسبت تلك الآلية في الآونة الأخيرة قوة دفع ملحوظة، حيث شهد السوق تنفيذ صفقات تجاوزت قيمتها العشرين مليون درهم لصالح مؤسسة استثمارية عالمية.

وحتى تاريخه فقد حصلت ثلاث من شركات الوساطة المعتمدة في السوق على ترخيص تقديم الخدمة لعملائها، ويتم حالياً دراسة طلبات من شركات وساطة أخرى تسعى لنيل ترخيص مماثل».

وشهد الربع الأول من العام 2019 إنجاز أول عملية لنقل تمويل بالهامش في السوق، كما تم إطلاق النسخة الجديدة من صفحة الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة. وأطلق السوق منصة eBoard الإلكترونية للترشيح لمجالس الإدارات، والتي توفر للشركات المدرجة والكوادر الوطنية المتميزة نافذة إلكترونية موحدة تكون بمثابة حلقة وصل بين الطرفين.