«ألفا» تستضيف 300 وكيل لترويج دبي

المصدر: دبي- البيان

بدأت ألفا للوجهات السياحية باستنفار كامل طاقاتها وجهودها للمشاركة بقوة في معرض سوق السفر العربي 2019 باستضافة أكثر من 100 من وكلاء الشراء الدوليين رفيعي المستوى من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وفي إطار هذه المبادرة الجديدة، وضعت الشركة برنامج استضافة مشوّقاً لوكلاء الشراء المدعوين يتضمن جولات لزيارة وجهات فريدة واستثنائية تم إعداده خصيصاً لاستعراض معالم الجذب الرئيسية في دبي.

ويشمل البرنامج القيام بجولات تعريفية إلى مختلف المتنزهات الترفيهية، بالإضافة إلى المعالم الأيقونية مثل برج خليفة. كما من المقرر كذلك أن تستضيف ألفا خلال معرض سوق السفر العربي الذي يقام على مدى أربعة أيام للفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو أكثر من 200 من مشغلي الجولات السياحية في جناحها لمناقشة تعزيز الأعمال ترويج إمارة دبي وجهة سياحية مفضلة في عام 2019.

وقال سمير حمادة، مدير عام ألفا للوجهات السياحية: في ألفا نحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع السلطات لدعم رؤية دبي الطموحة للسياحة والرامية إلى أن تكون وجهة رائدة للسفر والأعمال والفعاليات من خلال استقطاب 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020.

وفي سعيها إلى تحقيق هذه الأهداف، قامت الإمارة باستثمارات هائلة في تطوير بنى تحتية من الطراز الأول ومحاور ربط عالمية من خلال توسعة خطوط النقل القائمة وافتتاح طرق جديدة، علاوة على ابتكار معالم جذب متنوعة وأيقونية، وتسهيل الإجراءات والسياسات المتعلقة بمنح التأشيرات، وإطلاق باقات ترويجية مخصصة لاستقطاب السياح.