توفير وهدايا من «نون» احتفالاً بشهر رمضان المبارك

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «نون» بحلول شهر رمضان المبارك مع عروض مميزة تضمن للعملاء توفيراً كبيراً مع فرصة الحصول على هدايا مجانية قيّمة، ومن خلال الخــصومات التي تصــــل إلى 70 % على جميع فئات المنتجات، إضافة إلى خدمات التوصيل المجاني والسريع، ونظام الدفع الإلكتروني، وإعادة الطلبات مجاناً.

ويمكن للمتسوقين إضافة دفتر كوبونات تبلغ قيمته أكثر من 3500 درهم مع خصومات كبيرة على طلبياتهم التي تزيد على 300 درهم.

ويضم دفتر كوبونات «نون» عروضاً تتضمن تذاكر لشخصين بسعر تذكرة واحدة إلى «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» و«كيدزانيا» و«فيرتشوال رياليتي بارك» في «دبي مول»، إضافة إلى وجهة «Dig It للألعاب».

ولحاملي بطاقة «نجم» هناك خصم بقيمة 100 درهم على أي طلبية بقـــيمة 500 درهم، لغاية 30 أبريل.