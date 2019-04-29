مسابقة عالمية على هامش قمة عالم الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

يشارك خبراء التكنولوجيا العالميون في النسخة الأولى من مسابقة Kaggle Days على مستوى المنطقة والمقامة في دبي، وهي مسابقة عالمية تستمر مدة يومين وتنظمها كاجل المملوكة لشركة جوجل ولوجيك أيه آي.

ودخلت كاجل، وهي عبارة عن مجتمع لعلماء البيانات على الإنترنت يضم أكثر من مليون مستخدم، في شراكة مع شرطة دبي لاستضافة هذه النسخة على هامش قمة عالم الذكاء الاصطناعي، غداً وبعد غد في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي الوقت الذي نشهد فيه اندماج التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة اليومية، فإن قيام الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون بتعزيز تأثيرها في هذا المجال أصبح أمراً حتمياً.

وتواصل الشرطة في جميع أنحاء العالم بناء وتطوير قدراتها بهدف التصدي للجرائم التي تحدث بشكل متزايد عبر شبكة الإنترنت، ونشر الروبوتات لحراسة المجتمعات من أجل الحفاظ على السلامة العامة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع الجرائم الجنائية واكتشافها والتحقيق فيها.

وسيعمل أكثر من 150 شخصاً من علماء البيانات العالميين ومحبي تكنولوجيا «تعلم الآلة» من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، ومنهم من يحمل لقب «جراند ماستر» و«ماستر»، مع شرطة دبي ومجلس علماء شرطة دبي من أجل تطوير حلول تهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وذكاءً وسعادة في العالم.

وتضم المسابقة عدداً من كبار علماء البيانات في كاجل ومن المقرر أن يشارك ستة من أفضل 20 خبيراً عالمياً (جراند ماستر)، وهي درجة يتم اكتسابها من خلال المساهمات والمسابقات، ومنهم جيلبترو تيتريكز، عالم البيانات الرائد في Ople من البرازيل، الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً، إضافة إلى بافيل بليسكوف عالم البيانات في Point API من روسيا، وماريوس ميكايلديس، عالم بيانات تنافسية في H2O ai من اليونان وبافيل أوستياكوف، مهندس التعلم العميق في مركز سامسونغ للذكاء الاصطناعي من روسيا، ومحمد شحو، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز من المغرب؛ وكذلك دميترو بوبلافسكي، مهندس أنظمة في Topcon Positioning من أستراليا.

وتستضيف شرطة دبي ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع لوجيك أيه آي الشركة الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومقرها وارسو وهي الشركة المبتكرة لـKaggle Days. وسيركز أعضاؤها على الجمع بين ذكائهم للتفكير في بعض المسائل التي تقدم مزايا لا تُحصى للمجتمع وتطبيق علمهم وخبراتهم في مجال علوم البيانات وتكنولوجيا «تعلم الآلة» على عدد من القضايا الهامة لتعزيز سلامة وأمن سكان دبي.

وقال الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس مجلس علماء شرطة دبي: «لقد بدأت رحلتنا إلى المستقبل بالفعل باستثمارات لبناء القدرات واعتماد أحدث التقنيات في مهمتنا لنصبح قوة الشرطة الأكثر ذكاءً على مستوى العالم.

وستضعنا حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لدبي في طليعة الابتكار في مجال تطبيق القانون وستمكننا من تعزيز السعادة في مجتمعنا. ونأمل أن يضيف التعاون مع Kaggle وLogicAI، قدرات جديدة إلى محفظتنا من شأنها تعزيز دورنا كرواد في هذا المجال وجعل دبي واحدة من أكثر المدن أمانًا وذكاءً وسعادةً في العالم».

تحدي «سوبرنوفا»

تستضيف قمة عالم الذكاء الاصطناعي تحدي «سوبرنوفا»، الذي يبلغ مجموع جوائزه النقدية الإجمالية 100 ألف دولار أمريكي، وستتنافس أكثر من 48 شركة ناشئة من 20 دولة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وروسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في دبي للفوز بهذا التحدي العالمي.

وتأتي الشركات الناشئة المشاركة من 15 قطاعاً مختلفاً مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتمويل، والطاقة، والخدمات، والفنون، والإعلام، والزراعة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.