بنك الفجيرة الوطني يشارك بمعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني دعمه معرض SME Expo للشركات الصغيرة والمتوسطة 2019 الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض برعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وستستضيف الفعالية الممتدة على يومين جلسات لتشارك المعرفة بقيادة خبراء في القطاع سيزوّدون رواد الأعمال بالموارد والأدوات اللازمة للارتقاء بمؤسساتهم.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعائم الاقتصاد الأساسية ومن أهمّ المساهمين فيه. ونظراً لقيمته الاقتصادية الكبيرة، حرص بنك الفجيرة الوطني على تقديم الدعم المتواصل لمسيرة نموّ هذا القطاع في الإمارات.

وكوننا الراعي الأساسي لمعرض SME Expo للشركات الصغيرة والمتوسطة 2019 يرسّخ مكانتنا كأكثر من مجرّد مقرض ماليّ.

فنحن شريك يرغب في انتهاز الفرص المناسبة من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار. ولهذا، لا نكتفي في هذا الاقتصاد المتغير بتقديم الدعم المالي بل نوفّر أيضاً نصائح تساعد هذه الشركات على تجاوز التحديات الخارجية التي قد تعترضها.

وينشط البنك في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لكونه المساهم الأكبر في أرباح البنك. فقد أعلن بنك الفجيرة الوطني في بداية العام عن شراكته مع مصرف الإمارات للتنمية لوضع مخطط صندوق ضمان قروض مخصّص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهدفه توفير حلول تمويل استراتيجية لها.

كما تعاون البنك عام 2017 مع «تومسون رويترز» ليصبح الشريك المصرفي البلاتيني الحصري لمنصة «أكسِليريت المشاريع الصغيرة والمتوسطة» الإلكترونية التي توفر حلولاً لهذه المؤسسات في الإمارات.