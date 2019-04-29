اتفاق شراكة بين مجموعة «إم بي إف» والبنك الأهلي المصري

المصدر: دبي - البيان

وقّع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف» الوطنية أمس بمقر الشركة، عقد شراكة استثمارية مع حسين الطنطاوي المدير التنفيذي لمكتب للبنك الأهلي المصري ومقره مركز دبي المالي العالمي بحضور طارق الغزالي مدير عام المكتب التمثيلي للبنك في الإمارات، وذلك بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة متعددة بقطاعات مختلفة في مصر يتصدرها قطاع الرعاية الصحية.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي إن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تهدف إلى تنفيذ المشروعات في عدة محافظات مصرية والاستفادة المتبادلة بين الجانبين، وذلك عن طريق تسهيل الإمكانات ودعم العلاقات الاستثمارية من خلال البنك الأهلي المصري. وأشار إلى أنه تم وضع برنامج زمني لاستكمال إجراءات التأسيس والبدء في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين.