«الإمارات الإسلامي» يحصد جائزة أفضل موقع إلكتروني مطور

المصدر: دبي- البيان

فاز «الإمارات الإسلامي» بجائزة «أفضل موقع إلكتروني مطور»، خلال حفل توزيع «جوائز أولمبياد الخدمات 2018»، الذي نظمته شركة «إيثوس للحلول المتكاملة». وتعكس الجائزة الجهود التي بذلها «الإمارات الإسلامي» لتطوير قنواته الرقمية والاجتماعية ومنح المتعاملين رحلة مصرفية فائقة الجودة والسلاسة.

وفي عام 2018، شهد موقع المصرف الإلكتروني نمواً نسبته 25% في أعداد الزوار مقارنة بالعام السابق، وزيادة بنسبة 30% في تطبيقات منتجاته.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: في ضوء اعتماد عملائنا المتزايد على الهواتف المتحركة والتعاملات المصرفية عبر الإنترنت كقنوات رئيسية لتلبية احتياجاتهم المصرفية، نحرص باستمرار على مواصلة الاستثمار في الحلول والمنصات الرقمية، التي من شأنها الارتقاء بمعايير تجربة العملاء.

وباعتباره مؤسسة مالية رائدة نشأت ونمت في الإمارات، يدعم «الإمارات الإسلامي» بقوة رؤية قيادتنا الرشيدة ببناء الاقتصاد الذكي، عبر توفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات المتعاملين والشركات على حد سواء.

وكان الإمارات الإسلامي سباقاً إلى طرح العديد من الحلول المصرفية الأولى من نوعها في السوق، فقد أصبح في مطلع الشهر الجاري أول مصرف إسلامي في العالم يطلق خدمة المحادثات المصرفية عبر تطبيق «واتس آب»، وهو أيضاً أول مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم لعملائها جميع المحافظ الرقمية أبل باي، وسامسونغ باي، وغوغل باي.