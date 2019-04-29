«سي بي آر إي» تنظم أول فعالية للتكنولوجيا العقارية بالشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

نظمت شركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية العالمية فعالية التكنولوجيا العقارية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث غطت هذه الفعالية، التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة دبي، ظاهرة التحول الرقمي التي يشهدها القطاع العقاري وتأثيراتها على دورة حياة العقارات ابتداء من العثور على العقار وتسويقه، ووصولاً إلى بيعه وشرائه وتأجيره بصورة أكثر سهولة.

وتولى الدكتور توماس هير، رئيس قسم الابتكار الرقمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لدى شركة سي بي آر إي، إدارة الفعالية التي قدمت فرصة للعاملين في القطاع العقاري من العقارات السكنية، ووصولاً إلى العقارات التجارية وعقارات التجزئة والضيافة من أجل تقديم المزيد من المعلومات حول التقنيات، التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع، وكيف يمكن أن يتم اعتمادها لتمكين المستثمرين والمستأجرين.