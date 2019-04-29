1.3 تريليون درهم أصول 10 بنوك وطنية في الربع الأول

المصدر: أبوظبي ـ وام

ارتفع إجمالي أصول البنوك العشرة الوطنية التي أفصحت عن بياناتها المالية إلى 1.3 تريليون درهم تقريباً خلال الربع الأول الماضي، بزيادة 40 مليار درهم وبنمو 3.1% مقارنة مع 1.26 تريليون درهم في الفترة ذاتها من 2018.

وعكست البيانات المالية للبنوك التي شملها التحليل استمرار جميع مؤشراتها بتحقيق نمو فاق توقعات المحللين الماليين سواء على المستوى المحلي أو العاملين في دور الخبرة العالمية المتخصصة، وترافق النمو الكبير الذي حققته البنوك مع زيادة صافي أرباحها إلى 6.76 مليارات درهم خلال الربع الأول بنمو 12%.

وتظهر البيانات المالية للبنوك التي شملها التحليل نجاحها في استقطاب المزيد من العملاء وهو ما بدا واضحاً من خلال ارتفاع ودائع العملاء لدى البنوك الـ10 التي شملها التحليل إلى مستوى 1.1 تريليون درهم في نهاية الربع الأول بنمو 5.7%.

أما على مستوى القروض فقد بلغت قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها هذه البنوك 984 مليار درهم خلال الربع الأول بنمو 6.6% بالمقارنة مع 922.8 مليار درهم في الربع الأول من 2018.