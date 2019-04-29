12.5 مليار دولار إجمالي إدراجات البنك الإسلامي للتنمية في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار من جانب البنك الإسلامي للتنمية، ويؤكد الإدراج على دور دبي بوصفها المركز الأكبر عالمياً لإدراجات الصكوك من حيث القيمة الاسمية والتي يبلغ إجماليها في الوقت الحالي 60.89 مليار دولار.

ويمتلك البنك الإسلامي للتنمية الآن 10 إدراجات للصكوك في البورصة بقيمة إجمالية تبلغ 12.54 مليار دولار.

وأدرج البنك متعدد الأطراف، والذي يقوم بتمويل التنمية في جميع دول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، أول صكوك له بناسداك دبي في 2014.

وتشمل أنشطة البنك إبرام الشركات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وتعزيز المهارات وتبادل المعرفة؛ والتركيز على الحلول القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتغلب على تحديات التنمية؛ وتعزيز التنمية العالمية التي تستند إلى الهياكل التمويلية المستدامة الموافقة للشريعة؛ ودعم التعاون بين الدول الأعضاء للتركيز على إصلاح البشرية.

شمل مديرو الإصدار بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والإمارات دبي الوطني كابيتال؛ وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك إتش إس بي سي HSBC، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز، وناتيكسيس، وبنك ستاندارد تشارترد.