«دو» تستعرض منصة «بلوك كخدمة» في فعالية بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

استعرضت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جهودها المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، وذلك خلال مشاركتها في فعالية «أيام التكنولوجيا» التي نظمها، مؤخراً، سوق أبوظبي العالمي في مقره الرئيسي بأبوظبي.

وناقش ممثلو دو خلال الفعالية دور التقنيات الناشئة مثل «بلوك تشين» في خلق مجتمع أكثر أماناً وسعادة للجميع، وسلط ممثلو الشركة الضوء على منصة «بلوك كخدمة» وحالات الاستخدام الجديدة التي تم تطويرها بالاعتماد على المنصة مثل حالة استخدام سلامة المرضى الأولى من نوعها على مستوى الدولة والهادفة إلى تمكين المرضى من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة من خلال تحسين عمليات التحقق من البيانات والمعلومات، إضافة إلى حالة استخدام توثيق وتصديق الشهادات التي تستخدم ما يعرف بـ«قدرات العقد الذكية» لتسهيل وأتمتة عمليات التصديق على أي وثيقة من قبل الجهات الحكومية.

وقال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال في دو: «تمثل تقنية بلوك تشين ثورة رقمية جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكانت الإمارات سباقة في ريادة هذه الثورة بفضل توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة التي أدركت الفوائد والإيجابيات التي تنطوي عليها هذه التقنية وأهميتها في ضمان مستقبل آمن وأكثر سعادة لسكان الإمارات، ونسعى من خلال منصتنا الرائدة إلى تطوير حلول وحالات استخدام جديدة لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاستفادة من الفرص والإمكانات الهائلة التي تقدمها تكنولوجيا بلوك تشين لا سيما فيما يتعلق بتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف».