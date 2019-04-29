«إيليت كلوب» تؤسس شراكة مع «جنة للفنادق»

المصدر: دبي- البيان

وقعت ﻣﻨﺼﺔ «إيليت ﻛﻠﻮب اﻟﺪوﻟﯿﺔ» اتفاقية ﺷﺮاﻛﺔ استراتيجية جديدة ﻣﻊ مجموعة «جنة للفنادق والمنتجعات».

وعززت المنصة التي تتخذ من دبي مقراً لها رﯾﺎدتها ﻛونها ﻤﺰود امتيازات ﻋﺎﻟﻤياً على صعيد صناعة الضيافة والفنادق، فيما تحقق مجموعة جنة من خلال «برنامج جنة ايليت كلو» حجوزات مباشرة وخصومات غير محدودة وقسائم مجانية ضمن برنامج الولاء والمكافآت للأعضاء المنتسبين.

وﻗﺎل رﯾﺘﺸﺎردز ﺣﺪاد، اﻟﺮئيس اﻟﺘﻨفيذي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻨﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت: «ﺗﻮﻓﺮ هذه اﻟﺸﺮاﻛﺔ لضيوفنا ﻓﺮﺻﺎً أﻓﻀﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻜﻞ ﻣﺎ تقدمه ﻓﻨﺎدﻗﻨﺎ. ﻧﺮﯾﺪ أن ﻧﻜﺎﻓﺊ ضيوفنا المخلصين اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﻓﻨﺎدق ﺟﻨﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣن أنهم يتمتعون ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ زيارة». وأضاف: يمكن لضيوفنا ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻛﺘﺸﺎف ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن يقدمه إيليت ﻛﻠﻮب.

برنامج

من جانبه، ﻗﺎل إيلي يونس، اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي لإيليت ﻛﻠﻮب عقب توقيع الاتفاقية: يساعد هذا البرنامج على اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ كيفية ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺆﻣنها ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ إيليت ﻛﻠﻮب، ﻟﺬا ﺗﻌﺪ هذه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻓﻨﺎدق ﺟﻨﺔ ﻣﺜﺎﻻً آﺧﺮ ﻋﻠﻰ أهمية اﻟﻮﻻء للزﺑﺎﺋﻦ، وﻣﻜﺎﻓﺄة زياراتهم اﻟﻤﺘﻜﺮرة.

وأضاف: هناك فرص للاستفادة ﻣﻦ مزايا إيليت ﻛﻠﻮب ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺴﻢ ﺣﺼﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ 20% ﻋﻠﻰ أسعار الغرف، و50% ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إيليت ﻛﻠﻮب ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 قسيمة دﺧﻮل ﻣﺴﺒﺢ وﺷﺎطﺊ وﺻﺎﻟﺔ رياضية ﻓﻲ جميع اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ بكثير.