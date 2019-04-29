22 % ارتفاعاً في عدد الزوار الخليجيين إلى إيطاليا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة أمس خلال ملتقى سوق السفر العربي في دبي ارتفاعاً في عدد الزوار من الشرق الأوسط بنسبة 21.97% في 2017 مقارنةً بعام 2016، أي بزيادة من 157,000 إلى ما يقرب من 200,000 مسافر.

وتمت استضافة المؤتمر الصحفي من قبل فيليبو ديل كورنور، مستشار الثقافة ببلدية ميلانو، ولارا ماجوني، مستشارة السياحة والتسويق الإقليمي والأزياء في منطقة لومبارديا وأليساندرا زيتا من الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة.

وأشار المسؤولون إلى أن الزوّار القادمين من الإمارات هم الأكثر إنفاقاً من منطقة الشرق الأوسط في إيطاليا بقيمة إنفاقية قدّرت بـ180 مليون يورو في عام 2017، يأتي بعدهم السيّاح من المملكة العربية السعودية بقيمة إنفاقية بلغت 120.3 مليون يورو في نفس العام.