«ويجو»: مصر الوجهة الأكثر شعبية لمسافري الشرق الأوسط في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أصدر محرك البحث «ويجو» تقريره الدوري لوجهات السفر الأبرز لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط للربع الأول 2019. ويستند التصنيف النسبي لهذه الوجهات إلى تحليل البيانات المتعلقة برحلات الطيران ومعدلات إشغال الفنادق، وذلك في ضوء نشاط مستخدمي «ويجو» الذين يقومون بحجز عشرات الملايين من الرحلات كل ثلاثة أشهر.

وحافظت مصر على المركز الأول باعتبارها الوجهة الدوليّة الأكثر شعبية خلال الربع الأول 2019 بالنسبة للمسافرين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تصدّرت العاصمة القاهرة قائمة التصنيف باعتبارها المدينة الأكثر بحثاً بشكلٍ عام.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: «شهد القطاع السياحي المصري نمواً مطرداً خلال الفترة الماضية بفضل عودة الاستقرار، والأسعار التنافسية بالإضافة إلى افتتاح وجهات سياحيّة الجديدة داخل البلاد.

وينجذب المسافرون بشكلٍ عام إلى الشواطئ والمنتجعات الفاخرة، والاستمتاع بالطقس اللطيف، ومشاهدة أكبر مجموعة من المواقع التاريخية والمعابد والتحف الأثرية في العالم. وقد اتخذت هيئة السياحة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية جهوداً إقليمية واسعة للترويج للمقومات والمواقع السياحيّة المختلفة في شتّى أنحاء مصر، وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج واعدة».

وجاء في ترتيب الوجهات الأكثر زيارة بعد مصر كل من الهند والسعودية وتركيا ودبي؛ مع العلم بأن السعودية ودبي قد تبادلتا المراتب بالمقارنة مع العام الماضي.

من جهة ثانية، تواصل الهند الحفاظ على ترتيبها القريب جداً من وجهات السفر الأبرز لدى المسافرين.