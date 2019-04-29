16.5 % ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 16.5 % خلال ديسمبر 2018 مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2017.

وجاء الارتفاع في الإيرادات رغم انخفاض الرقم القياسي لأسعار المبيت بنسبة 2.9 % خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بحسب ما أظهرته الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء أبوظبي.

وتعد إمارة أبوظبي من المناطق الجاذبة على مستوى الشرق الأوسط، نظراً لما وصلت إليه من تطور عمراني وخدماتي في قطاع السياحة.

وتعد المنشآت الفندقية العمود الفقري لقطاع السياحة في الإمارة، علماً بأن أسعار الخدمات التي تقدّمها هذه المنشآت تعد من أهم عوامل جذب السياح.

وأكد مركز إحصاء أبوظبي أن إنشاء مؤشر إحصائي سعري لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية جاء بهدف رصد حركة الخدمة في الإمارة، وبحيث يمكن من خلاله معرفة التغيرات السعرية في أسعار المبيت.