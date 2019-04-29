«الفجيرة للسياحة والآثار» تعرض الخدمات المقدمة للمستثمرين

المصدر: الفجيرة - وام

قامت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار خلال مشاركتها في سوق السفر العربي بعرض المنتج السياحي والخدمات والتسهيلات لقطاع السياحة في الإمارة.

وتضم منصة الهيئة في المعرض عدة جهات وهي مؤسسة الفجيرة للفنادق ومطار الفجيرة الدولي والفجيرة العطلات ونايس للسياحة وعدداً من الفنادق المهمة في الفجيرة ومنها لي مريديان العقة، وفندق ومنتجع راديسون بلو، ومنتجع إنتركونتيننتال، ومنتجع وفندق ساندي بيتش، ومنتجع وفندق رويال بيتش، وفندق رويال ام، وفندق في، وفندق نوفوتيل وايبس، وفندق كونكورد، ومنتجع بلو دايموند دار السلام، ومنتجع وفندق ميراج باب البحر. وتتميز مشاركة الهيئة هذه السنة بتصميم مختلف عن السنوات الماضية من خلال عرض للمواقع السياحية في الإمارة.