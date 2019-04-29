«دبي للسياحة» تكشف عن أحدث التقنيات والمستجدات

المصدر: دبي- البيان

عرضت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي 2019» أحدث المستجدات وعروض ومقوّمات قطاع السياحة في الإمارة. ويتواجد في جناح الدائرة أكثر من 300 مشارك من ممثلي شركاء القطاع من هيئات ومؤسسات حكومية، ومنشآت فندقية، ووجهات ومعالم سياحية، ووكلاء السفر.

ويحتفي الجناح بفكرة الدورة الـ 26 من معرض «سوق السفر العربي» لهذا العام، والتي تركّز على أحدث التقنيات التي تخدّم قطاع السفر، حيث تم تجهيزه بأحدث وسائل العرض، والتي ستقدّم معلومات مختصرة عن أبرز ما تقدمه دبي لزوّارها من تجارب سياحية، فضلاً عن استعراض شامل للمشاريع المقبلة.

كما يحتوي الجناح على مساحات مخصصة لتنظيم الاجتماعات واللقاءات، التي سيشارك فيها الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن جهودهم لتوثيق التعاون القائم والتباحث في إقامة شراكات جديدة، تعزّز من قدراتهم وأعمالهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي إطار فكرة المعرض لهذا العام، والتي تركّز على استخدام التقنيات الحديثة في قطاع السياحة، فإن الجناح سوف يسلط الضوء أيضاً على التكنولوجيا المبتكرة البديلة، بما سيوفره لزواره من فرص فريدة وتجارب مشوّقة، تم تصميمها خصيصاً لاستعراض المقومات السياحية في دبي، والتي تلبي تطلعات المزيد من الزوار في مختلف الأسواق.

دور استراتيجي

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يلعب معرض سوق السفر العربي دوراً استراتيجياً رئيسياً في مساعدتنا على تقديم رؤية شاملة حول المقوّمات السياحية للقطاع في دبي، واستعراضها أمام ممثلي قطاعات السياحة والسفر والضيافة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويسعدنا هذا العام أن نستضيف أكثر من 300 من شركاء القطاع من مختلف دول العالم لنتمكن سوياً من استكشاف الفرص، التي تساعدنا على الاستفادة من إمكانياتنا المتنوعة.

وسوف تسهم فكرة المعرض في تمكيننا من التعرف على أحدث الابتكارات التقنية التي يمكن استخدامها في قطاع السياحة والمنتشرة بمختلف أرجاء الجناح، كما نتطلّع إلى تسليط الضوء على الأنشطة والأعمال التي نعمل عليها وفق أجندة أولوية «الإعلام الرقمي، والهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي».

وسيتمكّن زوار جناح «دبي للسياحة» في معرض «سوق السفر العربي» من استكشاف «منطقة إعمار» المزودة بتقنية الواقع الافتراضي والتي يقدمها الجناح بالشراكة مع «مؤسسة دبي للمستقبل»، و«مسرعات دبي المستقبل» لتقديم لمحة عن قدرات تقنية الواقع الافتراضي في الارتقاء بقدرات قطاع السياحة والسفر، خصوصاً في ظل تنامي التوجه العام لدى المسافرين حول العالم، الذين أصبحوا اليوم أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية للتعرف على التجارب والوجهات قبل اتخاذ قرار السفر.

تقنيات

قامت شركة «برايوهاب» مطور التقنيات التي تتخذ من دبي مقراً لها، بعرض قدرات منصّة «سوق المعالم الترفيهية» الإلكترونية التي أطلقتها (دبي للسياحة) في الربع الأول من العام الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المعالم السياحية والوجهات الترفيهية المحلية والشركات المتخصصة بالسياحة والسفر حول العالم.