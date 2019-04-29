10 مليارات ريال لتطوير المرحلة الأولى لـ«مشروع البحر الأحمر»

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن تخصيصها أكثر من (10 مليارات ريال سعودي)، لعقود إنشاء وتشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر، مؤكدة أنها في طور التفاوض مع عدد من العلامات التجارية الكبرى في قطاع السياحة الفاخرة التي من المتوقع مشاركتها في تطوير هذه الوجهة.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي، وتشارك به شركة البحر الأحمر للتطوير بحضور أكثر من 2500 عارض ومتخصص في قطاع السفر بهدف التواصل واكتشاف أحدث اتجاهات القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: «يعد معرض سوق السفر العربي الحدث الأهم في سوق السفر، ويشكل فرصة مهمة لمناقشة التطلعات الاستثمارية في مجال السياحة الفاخرة».