مباشر.. سوق السفر العربي ينطلق في دبي بمشاركة أكثر من 2500 عارض

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  • تغطية - بيان السطري
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انطلق صباح اليوم سوق السفر العربي الحدث الأهم على مستوى قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة نحو 2500 عارض من المنطقة والعالم. ويستمر المعرض حتى 1 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

خلال الدورة الحالية لسوق السفر العربي في دبي، سيتم التركيز على مجموعة من التسهيلات والعروض السياحية التي تطرحها دبي، حيث أصبحت الإمارة تحتل مركزا متقدما بين الوجهات السياحية الأبرز على مستوى العالم.

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