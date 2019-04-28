مباشر.. سوق السفر العربي ينطلق في دبي بمشاركة أكثر من 2500 عارض

المصدر: تغطية - بيان السطري

انطلق صباح اليوم سوق السفر العربي الحدث الأهم على مستوى قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة نحو 2500 عارض من المنطقة والعالم. ويستمر المعرض حتى 1 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

خلال الدورة الحالية لسوق السفر العربي في دبي، سيتم التركيز على مجموعة من التسهيلات والعروض السياحية التي تطرحها دبي، حيث أصبحت الإمارة تحتل مركزا متقدما بين الوجهات السياحية الأبرز على مستوى العالم.

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تتجه أنظار العالم اليوم إلى المدينة العالمية #دبي حيث تنطلق فعاليات معرض #سوق_السفر_العربي الحدث الأضخم في صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.

تابعونا في تغطية مباشرة من مركز دبي التجاري العالمي الذي يحتضن الحدث. @ATMDubai #ATMDubai



#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/COfSLA4dc4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 28, 2019

تشارك في الدورة الـ 26 من #سوق_السفر_العربي نحو 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقبل بنحو 40 ألف زائر. كما سيشهد مشاركة ممثلين عن 150 دولة و65 جناحاً وطنياً وأكثر من 100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث.@ATMDubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RzN1J4h42K — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 28, 2019