مجلة هندية: الإمارات تتطلع لتحقيق أهداف طموحة في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «كيوريوس» الهندية أن الإمارات تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة في قطاع الطاقة المتجددة. ونشرت المجلة، أمس، تقريراً مفصلاً عن مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات، واستشهدت فيه بدراسة أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يناير الماضي، وأكدت أن الإمارات تستأثر وحدها بنسبة 79% من إجمالي الخلايا الشمسية المركبة في كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأوضح تقرير «كيوريوس» أن الإمارات نجحت في إنشاء عدة مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الشمسية وبكلفة منخفضة.

وأضاف التقرير أن الامارات تهدف إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة في تدبير 30% على الأقل من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030.