«تلغراف» تستعرض نهضة دبي في 30 صورة

المصدر: دبي ـ البيان

رصدت صحيفة «تلغراف» البريطانية تاريخ دبي ومراحل نهضتها منذ إنشائها في عام 1833 حتى اليوم، من خلال 30 صورة قديمة متنوعة تتبع مسيرة التنمية في دبي طوال تلك الفترة التي تناهز قرنين من الزمان.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً خاصاً مصوراً عن دبي، بعنوان «من قرية للصيد إلى مدينة عصرية كبرى: صور مذهلة ترصد التغير في أفق دبي». واستعرض التقرير، من خلال الصور الــ30، أبرز المحطات التي مرت بها دبي حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من مكانة مرموقة، بصفتها واحدة من أهم الوجهات السياحية والتجارية على مستوى العالم. وكان من أبرز المحطات التي ظهرت في الصور مطار دبي الدولي الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1959؛ مبنى مركز التجارة العالمي بدبي الذي افتُتح عام 1979؛ وفندق برج العرب، وبرج خليفة، أطول بناية في العالم الذي جرى افتتاحه في عام 2010.