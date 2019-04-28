وصول شحنة سجائر معرّفة بالطوابع الرقمية إلى دبي

المصدر: دبي- البيان

وصلت إلى إمارة دبي شحنة جديدة من عبوات السجائر المعرّفة بـ«الطوابع الضريبية الرقمية» المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب والتي سيتم تتبعها إلكترونياً لضمان الالتزام بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أنه تم استكمال إجراءات وصول الشحنة الجديدة بالتعاون بين الهيئة وجمارك دبي لطرحها بالأسواق المحلية، مشيرة إلى أنه من الأول من شهر يناير الماضي أصبح إصدار أوامر شراء العلامات المتميزة من مورد النظام متاحاً لطلب «الطوابع الضريبية الرقمية» بعد اعتمادها من الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية.

وأكدت الهيئة أنها تلقت عدداً كبيراً من طلبات شراء العلامات المتميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» لتثبيتها على عبوات السجائر المتداولة بالأسواق المحلية، وتم توجيه الطلبات إلى الشركة المشغلة للنظام لإرسال «الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الشركات المصنعة التي تقدمت بالطلبات لتثبيتها على عبوات السجائر التي يتم توريدها لأسواق دولة الإمارات.

برنامج زمني

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تمكنت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من تطبيق نظام وضع العلامات المتميزة على التبغ ومنتجاته بنجاح كبير مع الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني الذي وضعته الهيئة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات متميزة على التبغ ومنتجات التبغ»، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2018 بهذا الشأن الذي حدد تواريخ توافر العلامات المتميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها حيث بدأ العمل بأحكام القرار من بداية العام الحالي بالنسبة للسجائر.

وأوضح البستاني أن النظام يطبق إلزامياً على السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاقه تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً من إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته، مؤكداً أن هذا النظام يضع إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «نحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق أية آليات أو برامج عمل من شأنها تعزيز ودعم التجارة المشروعة ومكافحة التهرب الضريبي وقد طبقنا الإجراءات المعتمدة التي تضمن الرقابة على المنافذ للـتأكد من إيفاء التجار بالتزاماتهم الضريبية، ومع وصول الشحنة الجديدة من عبوات السجائر المعرّفة بالطوابع الضريبية الرقمية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب تكتمل الإجراءات المطبقة لضمان التزام التجار سداد الضريبة الانتقائية المستحقة على السجائر».

تعامل

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب كافة الموردين والتجار والمنتجين بالأسواق المحلية للتعامل بكميات مناسبة وعدم تخزين كميات كبيرة من السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، وذلك استعداداً للالتزام بحظر (تداول) السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.