«فليمز لاكس» تستعرض مقوماتها

المصدر: دبي - البيان

تستعرض وجهة «فليمز لاكس» التي تقع في مقاطعة «غراوبوندن» بسويسرا وتعد موطناً لممارسة التزلج على الجليد وملاذاً صيفياً هادئاً، خلال «سوق السفر العربي 2019» أبرز مقوماتها السياحية وخدماتها الراقية.

وتوفر هذه الوجهة مجموعة واسعة من الأنشطة الممتعة التي تتناسب مع رغبات العائلات على مدار العام في ظروف مناخية معتدلة ودرجات حرارة تتراوح من 20 إلى 25 درجة مئوية.

ويمكن للضيوف الباحثين عن التسوق التوجه إلى مركز التسوق «لاندكوارت فاشن آوتليت» الذي يبعد عن منتجع التزلج قرابة 20 دقيقة فقط بالسيارة، والذي يفتح أبوابه سبعة أيام في الأسبوع. كما يمكنهم الحصول على خيارات أوسع عبر التوجه إلى مدينتي ميونخ أو ميلان، حيث تبعد كل واحدةٍ منهما مسافة ثلاث ساعات عن هذه الوجهة.

وقال جيل ريبوند، مدير تطوير الأعمال في «فليمز-لاكس»: «تشتهر وجهة فليمز لاكس في جميع أنحاء أوروبا بأنها موطن بارز لممارسة هواية التزلج على الجليد، كما أنها تضم مجموعة مختارة من الفنادق الراقية والأنشطة المثالية للعائلات التي يمكن القيام بها على مدار العام في أحضان طبيعتها الساحرة».

وأضاف: «تأتي مشاركتنا في سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة ضمن معرض سوق السفر العربي لاستعراض تلك المقومات الهائلة التي نمتلكها والتي تمتد لتشمل خيارات الإقامة الفاخرة، وقوائم الأطعمة والمشروبات الغنية بالتنوع، والبرامج الترفيهية المليئة بالأنشطة المسلية والمثيرة للشغف. نحن على أتم الاستعداد لتلبية كل المتطلبات والرغبات الخاصة بالزوار القادمين إلينا من دول مجلس التعاون والشرق الأوسط».