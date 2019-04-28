«نيرفانا» تحصد 10 من جوائز السفر العالمية

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة «نيرفانا للسفر والسياحة» 10 جوائز مرموقة خلال فعاليات حفل جوائز السفر العالمية في الشرق الأوسط 2019، التي أقيمت في «عالم ورنر براذرز» الترفيهي بجزيرة ياس.

وحصلت «نيرفانا» على لقب «أفضل الشركات المنظمة للرحلات السياحية في الشرق الأوسط» للسنة الرابعة على التوالي، و«أفضل الشركات المنظمة للرحلات السياحية في الإمارات» للسنة الخامسة على التوالي، ما جعل حضور شركة نيرفانا للسفر والسياحة لافتاً ومميزاً خلال الحفل.

كما أفضت نتائج التصويت إلى حصول شركة نيرفانا للسفر والسياحة على جائزة «أفضل الشركات في مجال تزويد العملاء بخدمة السيارات المزودة بسائق خاص 2019»، و«أفضل وكالات السفر التجارية في الشرق الأوسط 2019»، و«الأفضل في مجال تزويد الشركات التجارية بالخدمات المتعلقة بالسفر في الشرق الأوسط 2019»، و«أفضل شركات إدارة الرحلات السياحية في الإمارات 2019»، و«أفضل وكالات السفر التجارية في الإمارات 2019»، و«أفضل الشركات في مجال تزويد العملاء بخدمة السيارات المزودة بسائق خاص في أبوظبي 2019»، و«أفضل وكالات السفر التجارية في أبوظبي 2019»، و«أفضل الشركات في مجال تزويد العملاء بخدمة السيارات المزودة بسائق خاص في دبي 2019».

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والسفر: «نحن في غاية السعادة لحصولنا مجدداً على هذه الجوائز المرموقة خلال فعاليات جوائز السفر العالمية الغنية، فمنذ 12 عاماً، نذرنا أنفسنا لنكون الشركة الأولى في مجال خدمات السياحة والسفر في الإمارات وإنه لفخرٌ لنا أن نحصل على هذا التكريم.