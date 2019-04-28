«نخيل» تسعى لتأسيس شراكات جديدة

المصدر: دبي - البيان

يشارك «ذي بوينت» في «نخلة جميرا»، الوجهة البحرية الجديدة للمطاعم والترفيه التابعة لشركة «نخيل»، في معرض «سوق السفر العربي 2019»، والذي تنطلق فعالياته اليوم.

وقد حققت الوجهة البحرية «ذي بوينت» نجاحاً مبهراً في جذب اهتمام المقيمين والزوار في دولة الإمارات، من الراغبين في قضاء أوقات ممتعة، حيث من المتوقع أن تستقطب من خلال مشاركتها في المعرض اهتمام أقطاب صناعة السياحة العالمية وذلك في إطار سعي شركة «نخيل» إلى التأسيس لشراكات جديدة مع وكلاء السفر، ومشغلي الرحلات السياحية والفنادق، وذلك بهدف الترويج للوجهة عالمياً.

ويقع «ذي بوينت» على تاج «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً، ويمتد خمسة كيلومترات داخل مياه البحر، ويضم 70 مطعماً بإطلالات بحرية ومتاجر ومعالم للجذب، ونافورة راقصة مذهلة قادمة قريباً.

وسيشارك «ذي بوينت» تحت مظلة جناح دبي المشارك في معرض سوق السفر العربي، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية الرائدة المعنية بقطاع السياحة وصناعتها في منطقة الشرق الأوسط والذي يستقطب أكثر من 39 ألف متخصص في قطاعات السفر والسياحة والضيافة من أنحاء العالم، والوزراء المعنيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويوفر «ذي بوينت» الذي تديره «نخيل مولز»، ذراع شركة «نخيل» في قطاع التجزئة، مواقف تتسع لـ 1600 سيارة بالإضافة إلى محطة لقطار «ذا بالم مونوريل» مخـــصصة له على امتداد الوجهة.