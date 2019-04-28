«بارسيلو» تطلق أول منتجع فاخر في «جزيرة المرجان»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت «مجموعة بارسيلو للفنادق» عن خطتها لتشغيل مشروع فندق ومنتجع جديد فاخر من فئة الخمس نجوم يضم 500 غرفة، من المزمع افتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2021 ضمن «جزيرة المرجان»، أبرز مشاريع شركة «مرجان»، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في إمارة رأس الخيمة.

وأكد المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة تمنح زخماً كبيراً لتطور «جزيرة المرجان» وتعزز دورها الجوهري في إثراء وجهات الضيافة والترفيه التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة. وقال العبدولي: «تشتهر مجموعة «بارسيلو» باعتمادها أعلى معايير الجودة في كل عملياتها وتميزها الاستثنائي في خدمة العملاء».

من جانبه، قال راوول غونزاليس، الرئيس التنفيذي لـ «بارسيلو للفنادق»: «يسرنا أن يقع أول مشاريع الواجهة المائية التي نطلقها في رأس الخيمة، وهو سابع مشاريعنا في الإمارات، ولا شك أن «جزيرة المرجان» هي من الوجهات التي تتمتع اليوم بمكانة خاصة وتحظى بشعبية متنامية في مجال الضيافة الفاخرة».