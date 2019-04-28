«الإمارات للعطلات» تطلق كُتيّباً للبرامج السياحية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «الإمارات للعطلات» كُتيباً جديداً للبرامج السياحية للأعوام 2019 حتى 2021 يتوفر بنسخة ورقية وعبر الإنترنت، ويسلط الضوء على أبرز وجهات المسافرين من دبي كما حددها فريق الإمارات للعطلات من ذوي الخبرة.

وقال مارك وايت، مدير المنتجات في الإمارات للعطلات: «شملت أبرز وجهات المسافرين من دبي مع الإمارات للعطلات خلال 2018 والأعوام العشرة الماضية كلاً من تايلاند والمالديف وسويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة، ونتوقع أن تستقطب هذه الدول عدداً أكبر من السياح خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

وفي ظل استمرار المسافرين من الإمارات في اختبار مزيد من الوجهات حول العالم، طرحنا برامج جديدة إلى مناطق جديدة في هذه الدول وغيرها».

وأضاف: «يوفر الكُتيب برامج رحلات متكاملة تشمل أبرز معالم ريف اليابان، كما يتضمن أفضل المعالم في غربي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحظى بشعبية كبرى بين المسافرين من الإمارات، والتي يمكن استكشافها بفضل برنامج متخصص يبدأ بجولة في لوس أنجلوس إلى لاس فيغاس عبر غراند كانيون وصولاً إلى المتنزهات الوطنية وسان فرانسيسكو