مطارات الدولة تستوعب 35 مليون مسافر إضافي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن مطارات الدولة قادرة على استيعاب ما بين 30 إلى 35 مليون مسافر إضافي خلال فترة استضافة معرض ومؤتمر «إكسبو دبي 2020».

وأضاف السويدي في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»: «وصلنا حالياً إلى حدود 134 مليون مسافر سنويا ونستطيع إضافة نحو 30 أو 35 مليون مسافر خلال فترة إكسبو الذي يشكل بداية جديدة لنمو مستدام للحركة الجوية وعدد المسافرين وقطاع الطيران بشكل عام في الدولة».

وسيشهد إكسبو على مدار ستة أشهر من أكتوبر 2020 إلى إبريل 2021 أكثر من 25 مليون زيارة 70% منها من خارج الدولة، وهي أعلى نسبة للزيارات من خارج الدولة المنظمة في تاريخ إكسبو الدولي.

وأشار السويدي إلى أن قطاع الطيران المدني قادر على مواجهة الزيادة الضخمة في عدد الزوار القادمين إلى الدولة خلال فترة إكسبو دبي بسلاسة ومن دون أي مشكلات، مشيراً إلى أن الهيئة قامت في غضون الفترة الماضية بالعديد من المبادرات الخاصة بزيادة القدرة الاستيعابية لمقابلة الزيادة المتوقعة خلال إكسبو دبي، حيث جرى إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات بالتعاون مع 14 جهة محلية ودولية.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن إعادة هيكلة المطار الجوي تضمنت تغييرات ضخمة في المجال الجوي لاستيعاب الحركة الزائدة وتقليل الازدحام، وزيادة أعداد المسافرين من خلال الشركات الوطنية أو الأجنبية.

وأكد السويدي على أن المجال الجوي لدولة الإمارات قادر على استيعاب الحركة الكبيرة خلال إكسبو دبي، مشيراً إلى أن جميع المطارات في الدولة تعمل على التوسعة من خلال مشاريع ضخمة كبيرة حيث يجري العمل على زيادة السعة في مطار دبي ومن المقرر استكمالها قبل إكسبو، وأيضا مطار أبوظبي الدولي الجديد وصل إلى مراحله النهائية، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع مكتب إكسبو 2020 ومطارات الدولة المختلفة وخاصة مطار دبي ومطار آل مكتوم ومطار أبوظبي ومطار الشارقة الدولي للتنسيق بشأن عمليات استقبال الرحلات الجوية خلال المعرض.

ولفت السويدي إلى أن البنية التحتية في الدولة من ناحية الطيران والسياحة والفنادق مؤهلة بشكل جيد للتعامل مع هذا الحديث الضخم ما يذلل أي عقبات أو تحديات تقف أمامنا، مشيراً إلى أن الإمارات تصدرت بلدان العالم من ناحية عدد اتفاقيات حقوق النقل الجوي، حيث يبلغ مجموع الاتفاقيات نحو 174 اتفاقية مع 174 دولة، وذلك من إجمالي 192 دولة عضوة في منظمة الطيران المدني الدولي وبالتالي نستطيع استيعاب حركة أكبر من الحركة المتوقعة خلال إكسبو.