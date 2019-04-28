42 مشاركاً في البرنامج التوجيهي الثاني لسيدات أعمال دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن استقباله 42 طلباً للمشاركة من أعضائه في الدورة الثانية من «البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بأعضاء مجلس سيدات أعمال دبي» للعام 2019، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في دورته الأولى العام الماضي.

ويستمر البرنامج التوجيهي لمدة ستة أشهر، وينتهي في شهر أكتوبرالمقبل، ويأتي إطلاقه ضمن مبادرات المجلس للاحتفاء بعام التسامح، حيث يعد البرنامج من المبادرات النوعية التي تستهدف الارتقاء بمهارات سيدات ورائدات الأعمال.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للبرنامج مؤخراً لاعتماد المشاركين بالبرنامج وجمعهم مع المدربين المختصين، حيث تم جمع 32 موجهاً وخبيراً مع 32 مشاركةً حسب الاختصاصات والمهارات المطلوبة تمهيداً لبدء التدريب المتخصص.

وتشمل قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للبرنامج كلاً من نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، وحنان عارف، مدير الاتصال والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومسؤولة تطوير الأعمال في بنك «سوسيته جنرال - الشرق الأوسط»، وسلمى ساخنيني، الرئيس التنفيذي لـ«آيكون للتدريب والتوجيه»، ونزهة عسيران، الشريك الإداري لشركة «شيبمونك للتجارة العامة».

وتشمل قائمة الشركات ممثلين عن شركات عالمية منها «باتشي» و«جوجل» و«بي دبليو سي» و«فيسبوك» و«جيه بي مورجان» و«إيدلمان» و«جامعة وولنغونغ» و«كانون» وغيرها.

وأشارت نادين حلبي إلى أن البرنامج يشكل أداة أساسية في خطط المجلس لتعزيز تنافسية أعضائه، من جهة توفيره تدريباً متخصصاً حسب متطلبات المشاركات، مؤكدة أن ما يميز البرنامج هو تفاعله مع الاحتياجات والمتطلبات، ومواكبته لأفضل الممارسات المعتمدة في مجال التوجيه والإرشاد المهني.