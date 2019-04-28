«إمباور»: استخدام أحدث التقنيات العالمية في بيئة العمل

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «إمباور»، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، أن السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لديها تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها تعمل على خلق بيئة آمنة لكل العاملين، من خلال توفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع محطات التبريد التــابعة للشركة، وعبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، «نراجع بشكل دوري تقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، وقياس تنفيذ المـــعايير والشروط اللازمة في كل مشاريع الشركة، وداخل محطات تبريد المناطق، وتم تصميم محـــطات الشركة وبناؤها وتشغيلها وفقاً لمعــايير السلامة الدولية والعلمية».

وأضاف:«عملنا على تدريب الموظفين ومراقبي الحرائق وأخصائي الإسعافات الأولية والمقاولين- أيضاً- على إجراءات السلامة المهنية داخل مكان العمل، في جميع محطات التبريد، والبالغ عددها 75 محطة تبريد موزعة في دبي»، مؤكداً «أن صحة وسلامة الموظفين في بيئة عملنا تمثل أولوية قصوى وتشكل نجاحنا».

وتابع: «نؤكد التـــزامنا بتطبيق التشريعات والقـــوانين المحلية والدولية، وأفضل الممارسات العالمية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين لدينا».

وتحتفل منظمة العمل الدولية (ILO)، باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، في 28 أبريل من كل عام؛ لتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم؛ حيث تهدف حملات التوعية إلى تركيز الاهتمام الدولي على حجم الإصابات والأمراض والوفيات المرتبطة بالعمل.