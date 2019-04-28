دبي المدينة «السوبر»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المركز 26 في مؤشر المدن 100 «السوبر» الذي تضمنه تقرير «مؤشر ثولونز لعولمة الخدمات 2019»، لتكون الأولى في الشرق الأوسط، متفوقة على مدن مثل لندن، ونيويورك، وهانوي، وريو دي جانيرو، وبلفاست، وفانكوفر، وواشنطن، وسيؤول. وحلت الإمارات في المرتبة 23 في قائمة الدول الرقمية التي ضمت 50 دولة، محتلة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعد مؤشر عولمة الخدمات Tholons بمثابة المحك الرئيس لقياس التحول الرقمي المتسارع للصناعات والخدمات على مستوى العالم.يقوم المؤشر بتقييم وترتيب وتوفير استراتيجيات تحديد المواقع للشركات متعددة الجنسيات والبلدان والحكومات والوكالات متعددة الأطراف والمحللين والمستثمرين.

وعلى صعيد متصل، قال تقرير حديث نشره موقع «factualtrip»: تبرز دبي بفضل أجوائها المعيشية المريحة، بوصفها واحدة من المدن الرائدة في العالم بفضل موقعها الجغرافي المميز، فهي تعد مركز العلوم والفن في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر وجهات المغتربين. وتمتاز دبي بطابعها العالمي الفريد، وهي مركز اهتمام عالمي بفضل وجود وجهات مثل جزيرة النخلة وبرج خليفة وبرج العرب.