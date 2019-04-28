«دافزا» توقّع مذكرة تفاهم مع «حلال بينانج»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن توقيع مذكرة تفاهم مع «مركز بينانج الماليزي الدولي للحلال» مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة ولاية «بينانج» في ماليزيا لدعم قطاع الحلال، وذلك لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تزويد «مركز الحلال للتجارة والتسويق» بمجموعة من الخدمات المتميزة لدعم الشركات ورجال الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع رسمي أقيم في المقر الرئيسي لـ«دافزا» بدبي، بحضور ناصر المدني مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وداتو حاجي عبد الحليم حسين وزير الدولة للتجارة الداخلية والدولية في ماليزيا و رئيس «مركز بينانج الدولي للحلال»، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

أهداف

وقال ناصر المدني مساعد مدير عام «دافزا»: «يأتي توقيع هذه المذكرة بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، والرامية إلى دعم جهود إمارة دبي لترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بشكل عام وقطاع الحلال بشكل خاص، إلى جانب مساعيها لتعزيز منظومة الخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة لشركات هذا القطاع المتخصص وسريع النمو».

وأضاف: «توصلنا إلى هذه المذكرة وأطر التعاون والخدمات بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة للتعرف على مميزات»مركز بينانج الدولي للحلال«والخدمات التي يوفرها، إلى جانب الخبرات التي يتمتع بها ضمن قطاعات الحلال المتنوعة، ليدعم متعاملي»مركز الحلال للتجارة و التسويق «بخدمات تعزز من أهدافه التي يعمل على تحقيقها في دعم عملية نمو قطاع الحلال على مستوى الدولة والمنطقة».

موقع اقتصادي

ومن جانبه، قال داتو حاجي عبد الحليم حسين وزير الدولة للتجارة الداخلية والدولية رئيس «مركز بينانج الدولي للحلال»: «تستأثر كل من ولاية»بينانج«وإمارة دبي بموقع اقتصادي استراتيجي، حيث تحظى»بينانج«بسهولة الوصول إلى سوق جنوب شرق آسيا، وتقع في مركز منطقة مبادرة»حزام واحد، طريق واحد«، كما تتمتع بمنظومة أعمال قوية ومجموعة كبيرة من القدرات الدولية، إلى جانب خدمات وشبكات لوجستية فعالة، ما جعل منها ومن مركز»بينانج«الدولي للحلال الخيار الأمثل للمستثمرين والمصنعين والتجار حول العالم».

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا وصل إلى 15.4 مليار درهم في عام 2016، كما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لماليزيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

منظومة متكاملة

يقدم «مركز الحلال للتجارة والتسويق» الذي جرى إطلاقه في شهر أكتوبر 2018 من قبل «دافزا» منظومة متكاملة من الخدمات في قطاع الحلال لدعم الشركات العالمية.

ويدعم المركز المتعاملين عبر الخدمات التي يقدمها الشركاء، حيث سيصبح «مركز بينانج الدولي للحلال» المملوك بالكامل من قبل حكومة ولاية «بينانج» في ماليزيا، بموجب هذه الاتفاقية شريك خدمات رئيسي للمركز، لدعم نمو المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا خاصة منطقة «مثلث نمو إندونيسيا - ماليزيا - تايلاند» وكذلك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.