الغابون تطلق السجل الدولي لسفنها في الإمارات

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت شركة «إنترشيبينغ سيرفس» الإماراتية ومقرها عجمان، اتفاقية شراكة حصرية مع جمهورية الغابون لإطلاق السجل الدولي لسفنها في دولة الإمارات، بحضور الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في إمارة عجمان، وجاستين ندوندانغوي وزير النقل والخدمات اللوجستية لجمهورية الجابون، وحمد بن حمدان حميد المطروشي مؤسس شركة إنترشيبينغ سيرفس، وهشام شيخ مدير شركة إنترشيبينغ سيرفس، ودايانشوار مانوهار مولاي عضو لجنة حقوق الإنسان في الهند، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء، المصرفيين، مكاتب الملكية، مالكي السفن، عدد كبير من الشخصيات المهمة ووسائل الإعلام.

واختارت جمهورية الغابون، دولة الإمارات لتكون مركزاً لهذا الحدث الضخم لموقعها الاستراتيجي وتطورها الاقتصادي الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وباعتبار مدينة عجمان المقر الرئيسي لشركة إنترشيبينغ سيرفس بالإضافة إلى الفروع الأخرى في اليونان والهند؛ وتعتبر«إنترشيبينغ سيرفس» الآن وبعد توقيع الاتفاقية الممثل الوحيد المعتمد للإدارة البحرية لجمهورية الغابون في جميع أنحاء العالم.

وتمثل هذه المبادرة منصة مهمة للتفاعل بين الطرفين، وتسمح لانترشيبينغ سيرفس بإدارة وتنفيذ جميع الوظائف والمهام المتعلقة بإدارتها البحرية نيابة عن جمهورية الغابون، وبالتالي تعتبر ذات أهمية كبيرة لتوفيرها ظروفاً جديدة للعمل، قادرة بدورها على رفع القيمة الاقتصادية في مجال تطوير أنشطة جديدة لزيادة الدخل، السماح برفع علم الغابون في الموانئ والمحيطات على مستوى العالم، المساهمة في تطور الاقتصاد البحري من خلال المشاركة في الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني، وتقديم الغابون على أنها مركز للتجارة والخبرة البحرية في المنطقة.