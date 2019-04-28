غرفة رأس الخيمة تبحث ووفد أمريكي الفرص الاستثمارية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، خلال لقاء الأعمال مع الوفد الأمريكي برئاسة فيليب فرين، القنصل العام بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بدبي، ووفد أعمال من الغرفة الأمريكية بدبي، وممثلي 50 مؤسسة حكومية وخاصة أمريكية ومحلية، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعد من أهم الشركاء التجاريين، حيث استعرض اللقاء آليات تطوير سبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأوضح النعيمي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثالثة ضمن أهم الأسواق المصدرة لرأس الخيمة بحصة نسبية تبلغ 9%، كما بلغت التجارة البينية بين رأس الخيمة وأمريكا خلال العام الماضي ما يفوق الـ 510 ملايين درهم، وتنوعت الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الشركات الأمريكية في الإمارة بـ 253 نشاطاً موزعة بنسبة 48% في مجال التجارة وخدمات الإصلاح، و19% في الصناعات التحويلية، و8% للعقارات والتأجير، و5% للنقل والتخزين، و4% لكل من الفنادق والمطاعم والتشييد والبناء والخدمات المجتمعية، و3% للتعليم، و2% للوساطة المالية، و1% لكل من الصحة والزراعة والتعدين واستغلال الثروات الطبيعية.

وأشار إلى أن غرفة رأس الخيمة أصدرت خلال العام الماضي 1180 شهادة منشأ منها بضائع مصدرة إلى أمريكا، وأخرى بضائع ذات منشأ أمريكي بلغت قيمتها ما يقارب الـ 356 مليون درهم.

تعزيز التعاون

من جانبه أشاد فيليب فرين، القنصل العام بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بدبي، بالتطور الذي شهدته رأس الخيمة في السنوات العشر الأخيرة، والطفرة الاقتصادية التي تحدث في الإمارة، متطلعاً إلى تنمية الشراكة الاقتصادية مع رأس الخيمة؛ مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت في العام الماضي 24.5 مليار دولار أمريكي، كما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في أمريكا 26 مليار دولار أمريكي.

وقدم فيليب فرين دعوة إلى غرفة رأس الخيمة ورجال الأعمال الإماراتيين للمشاركة في قمة «اختر أمريكا للاستثمار»، والمزمع إقامتها في الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تعد أضخم حدث لدى الحكومة الأمريكية مخصصاً لتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتوفر فرصة ثمينة للقاء المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والاطلاع على فرص استثمارية لتوسيع أعمالهم، حيث شهدت قمة العام الماضي مشاركة أكثر من 3000 مشارك من 66 سوقاً دولياً و50 ولاية وإقليماً أمريكياً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 100 ممثل لمؤسسات التنمية الاقتصادية الأمريكية للتعريف عن الفرص الاستثمارية المتاحة في أمريكا.

اهتمام مشترك

أكد محمد النعيمي أهمية اللقاء في ربط القطاع الخاص لدى الطرفين بما يساهم في دعم العلاقات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اقتصاد رأس الخيمة يتميز بالتنوع نظراً لعدم اعتماده على النفط، بالإضافة إلى توافر المقومات الطبيعية والمواد الخام التي يتم تصنيعها داخل وخارج الإمارة، حيث تساهم رأس الخيمة ومنذ عقود في توفير المواد اللازمة لبناء العديد من المشاريع الضخمة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ومختلف دول العالم بشكل عام.