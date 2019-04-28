7 مشاريع إماراتية تفوز بجوائز ميد للجودة

المصدر: دبي ــ البيان

فازت 7 مشاريع في دولة الإمارات بجوائز ميد للمشاريع لعام 2019، حيث تم الكشف عن أفضل المشاريع المُنجزة في منطقة الخليج بعد أن تمّ الإعلان عن الفائزين في جوائز ميد للمشاريع لعام 2019 بالتعاون مع بنك المشرق.وقام برنامج جوائز ميد للمشاريع وهو برنامج الجوائز الوحيد الذي يسعى إلى تقدير تميّز المشاريع المُنجزة في دول مجلس التعاون الخليجي، بتكريم الفائزين الوطنيين من مملكة البحرين والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات خلال احتفال أقيم مؤخرًا في فندق كونراد في دبي.

وقال محمد الشولي، نائب الرئيس الأول لبنك المشرق، الراعي الرئيسي لبرنامج الجوائز «يُشرّفنا أن نكون شركاء مع ميد في برنامجها الذي يسعى إلى تقدير تميّز المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. فنحن نسلّط الضوء من خلال هذه المبادرة على هذه المشاريع لأنّها تدعم معايير الجودة، وتعزّز مستوى المعيشة في الخليج».

ومن بين الفائزين الإقليميين من الإمارات، عالم وارنر براذرز أبوظبي (أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه للعام في دول مجلس التعاون الخليجي)، ومسجد جزيرة بلو واترز (أفضل مشروع صغير للعام في دول مجلس التعاون الخليجي)، وتحسين الطريق الحدودي السريع «المفرق-الغويفات» - القسم 4أ من تقاطع حميم إلى أبو الأبيض (أفضل مشروع طريق عام)، مدينة الشيخ شخبوط الطبية (أفضل مشروع في مجال الرعاية الصحية للعام)، المكاتب التجارية 4 و5، في مشروع ون سنترال (أفضل مشروع تجاري للعام)، وجامعة خليفة (أفضل مشروع في مجال التعليم للعام)، وأكاديمية دبي الأمريكية (وسام الابتكار، برعاية شركة هندسة البناء الحكومية الصينية).