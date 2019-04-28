تقرير يدعو غانا لاستلهام رؤية الإمارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حثّت صحيفة «مودرن غانا» في تقرير نشرته، أمس، قادة البلاد باستلهام رؤية الإمارات في تحسين حياة المجتمع الغاني. وقالت الصحيفة: «بكل تواضع، أيها السادة، بدلاً من الدعاية التي لا نهاية لها والتي تغذي سياسة عدم المساواة، يرجى التفكير بشكل أكثر إبداعاً، حول كيفية تحسين حياة الناس العاديين في المجتمع الغاني».

وقال كاتب التقرير كوفي تومبسون: «أضع اليوم بين أيديكم تعليقاً أدليت به على فيسبوك حول قصة دبي والإمارات، بتأسيس وزارة اللامستحيل أول وزارة افتراضية في العالم لاحتضان وتطوير حلول جذرية لمشكلات الحكومة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للإمارات، هي تجربة تتحدث عن نفسها، ينبغي على قادتنا أن يستلهموا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف: «إنه قطعاً واحد من أهم القادة وأبرز الزعماء الأفذاذ الذين حكموا أي بلد، في تاريخ البشرية قاطبة، ولو أن وطننا غانا كان فيه عدد قليل من السياسيين لديهم ربع إبداع هذا القائد العظيم حقاً، فستصبح غانا قصة نجاح خلال عقد من الزمان.. طوبى له».

واستعاد الكاتب ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عند إطلاق الوزارة بقوله: « الوزارة ستبدأ العمل على عدة مشاريع، منها بناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة».