عقارات دبي أرض خصبة للاستثمار

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال موقع Bankless Times:"تعد العقارات الاستثمارية واحدة من أفضل الاستثمارات طويلة الأجل عندما يتعلق الأمر بعائد الاستثمار مقارنة بالمخاطر، وتشكل العقارات في دبي أرضاً خصبة للاستثمار، وينطبق هذا على الإمارات، حيث يعمل الاقتصاد المزدهر والتدفق المستمر للوافدين على زيادة الطلب ، وكونها دولة مستقرة وجيدة الإدارة، يجعل هذه السوق منخفضة المخاطر للمستثمرين".

وأضاف: "انجذب المستثمرون الأجانب إلى دبي والإمارات منذ أن فتحت الدولة سوقها العقاري أمام المشترين الأجانب في 2002. وتواصل دبي تقديم فرص كبيرة للمستثمرين، مع وجود حافز إضافي يتمثل في إعفاء عمليات شراء العقارات من الضرائب".